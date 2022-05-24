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Ukrayna´ya götürülemeyen binlerce ton gübre, Çanakkale Limanı´nda bekliyor

DHA

Ukrayna´ya götürülemeyen binlerce ton gübre, Çanakkale Limanı´nda bekliyor


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇİN'den gemiyle yola çıkan 14 bin 425 ton magnezyum sülfat gübresi ve 9 bin ton amonyum sülfat gübresi savaş nedeniyle Ukrayna´ya götürülemeyince Çanakkale Limanı´na indirildi. Mart ayının sonunda liman sahasında depolanan binlerce ton gübreden 9 bin ton amonyum sülfat gübresi geçen hafta Fransa´ya gönderildi. 1500 tonunu Türkiye´den bir şirketin satın aldığı magnezyum sülfat gübresinden kalan yaklaşık 13 bin ton gübrenin ise Romanya üzerinden demir yoluyla Ukrayna´ya sevk edilmesi planlanıyor. 
Son aylarda Rusya ile devam eden savaş nedeniyle birçok gemi yükünü Ukrayna´ya ulaştıramadı. Çin´den aldığı gübreyi Ukrayna´nın Chornomorsk Limanı'na götüremeyen gemi de yükünü Çanakkale Limanı´na indirmek zorunda kaldı. Yeterli kapasiteye sahip Çanakkale Limanı ile yük sahibi firma arasında varılan anlaşmayla mart ayının sonunda gemideki 14 bin 425 ton magnezyum sülfat gübresi ile 9 bin ton amonyum sülfat gübresi Çanakkale Liman sahasında depolandı.
Çanakkale Liman İşletmesi Ticaret Direktörü Evren Beceren, "Çin´den bir gemiyle yola çıkan 14 bin 425 ton magnezyum sülfat ve 9 bin ton da amonyum sülfat olmak üzere iki çeşit gübre yükü savaşın devam etmesi nedeniyle Ukrayna´ya ulaştırılamadı. Sonrasında liman sahamızın yeterli olması sebebiyle yük sahibi firma yetkilileriyle bu konuda bir anlaşma sağladık. Mart ayının sonunda limanımızda tahliye işlemini tamamladıktan sonra depolama sahamıza yükü aldık. Geçen hafta, 9 bin ton amonyum sülfat gübresini başka bir gemiye yükleyerek Fransa´ya gönderdik. Şu anda magnezyum sülfat yükü hala limanımızda bekliyor. Bunun 1500 tonunu Türkiye pazarında kullanmak üzere bir Türk firması satın aldı" dedi.
'13 BİN TON GÜBRENIN MUTLAKA UKRAYNA'YA SEVKİ LAZIM'
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Türkiye´deki birçok limanın bu tür transit yükleri depoladığını belirten Evren Beceren, "Firma, kalan yaklaşık 13 bin ton gübreyi Ukrayna´ya gönderme çabası içerisinde. Yükü limanımızda depolayan firma bu konuda sıkıntı yaşıyor. Çünkü magnezyum sülfat Ukrayna´da çok talep gören bir gübre türü. Burada bulunan yaklaşık 13 bin ton gübrenin mutlaka Ukrayna´ya sevk edilmesi lazım. Çünkü onların çok ciddi anlamda buna ihtiyacı var. Bu yüzden alternatif yollar üzerinde çalışma yapıyor yük sahibi firma. Romanya üzerinden demir yoluyla sevk etmek gibi birtakım alternatifler üzerinde çalışıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-05-24 11:23:08

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