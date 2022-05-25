Çanakkale’de orman yangını tatbikatı



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü'nce yangın sezonunun başlaması üzerine, hava ve yer unsurlarının katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangın, helikopter ve orman işçilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Karacaören köyündeki boş arazide yapılan yangın tatbikatını Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz izledi. Senaryo gereği orman yangını çıktı. Yapılan ihbarın ardından helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile alevlere müdahale edildi. Orman işçileri, arazözlerdeki hortum ile alevlerin bulunduğu alana ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Helikopterin alevlerin üzerine su bırakmasının ardından orman işçileri de hortumlarla su sıkarak yangını söndürdü.

Yangına erken müdahale yarışmasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü üçüncü oldu. Dereceye giren ekipler, plaket ile ödüllendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, tatbikata Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm işletme müdürlüklerinin katıldığını söyledi. Tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirten Demirci, "Bölgemizdeki ormanları 34 yangın gözetleme kulesi ile sürekli gözetliyoruz. Bunların 14 tanesi kamera ile desteklenmiş vaziyette. Ayrıca bir İHA ile ormanlarımız 7/24 esasıyla gözetlenmektedir. Bu sene bölgemizde 3 helikopter görev yapacak. 9 greyder, 10 dozer, 53 arazöz, 17 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı ve yaklaşık bin personel ile bölgemizdeki yangınlara müdahale etmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu tatbikatta tüm kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını ve ekipler arasındaki diyalogun arttırılmasını hedefledik. Çıkan bir orman yangınına havadan nasıl müdahale edileceği, ardından yer ekiplerinin müdahalesi, kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının yapılmasıyla ilgili tatbikat yapıldı. Su perdeleri nasıl oluşturulacak, yangınlarda koruma nasıl yapılacak bunlarla ilgili tatbikatlar yapıldı" dedi.

'AYNI HASSASİYET BU SENE DE DEVAM ETMELİ'

Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmasını isteyen Bölge Müdürü Demirci, "Çanakkale bölgemizde yaşayan insanlar sağ olsunlar çok duyarlılar. Geçtiğimiz yıl çok kritik bir yangın sezonu geçirmiştik ama bölgemizde çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı. Bunda da başta Çanakkale bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok dikkatli ve titiz davrandıklarını düşünüyorum. Aynı hassasiyetin bu sene de devam etmesini, ormanlarda ateş yakılmamasını, tescilli olmayan yerlerde piknik yapılmamasını, ormanlara çöp atılmamasını, herhangi yanan bir şey gördükleri zaman 112 ve 177 telefon hatlarına ihbarda bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-05-25 13:30:21



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