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1915 Çanakkale Köprüsü’nün istihdam alanındaki başarıları ödüllendirildi

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü’nün istihdam alanındaki başarıları ödüllendirildi

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’ni başarıyla tamamlayan ve işletmesini yürütmekte olan DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığının istihdam çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödüllendirildi.
1915Çanakkale, 2021 yılında Çanakkale’nin en çok sigortalı istihdamı sağlayan, en çok prim ödeyen, en çok engelli istihdamı sağlayan ve en çok kadın sigortalı istihdamı sağlayan şirketi ödüllerine layık bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde YapİşletDevret (YİD) modeliyle DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve MalkaraÇanakkale Otoyolu güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunarken, ekonomiye ve istihdama değer katmayı sürdürüyor. DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Çanakkale’nin 2021 yılında en çok sigortalı istihdamı sağlayan, en çok prim ödeyen, en çok engelli istihdamı sağlayan ve en çok kadın sigortalı istihdamı sağlayan şirketi ödüllerine layık bulundu.
Ödüller, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan’ı temsilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Denetim Birimi Sorumlusu Muhittin AKA tarafından ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yıldız’a takdim edildi.
Rekor sürede tamamlanan proje, istihdamda da rekortmen
İki kıta arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya indiren ve planlanan diğer otoyollar ile Batı Anadolu ile Avrupa ülkeleri arasında doğrudan bağlantı sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, 4 yıllık rekor yapım süresiyle dünya inşaat tarihine geçti. Projede 15 farklı ülkeden yaklaşık 30 bin kişi çalıştı. 700’den fazla Türk mühendisin görev aldığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve MalkaraÇanakkale Otoyolu, istihdam ettiği kadın mühendislerle de adından söz ettirdi. Projenin her adımında kadınlar ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara sağlanan istihdam imkanlarına odaklanan çalışmalar yapıldı.
Projenin yerel istihdam desteği devam edecek
2023 metrelik orta açıklığıyla ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ ve 334 metre tepe noktasıyla ‘dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü’ olma unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2022’de yapıldı. DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı, inşaat süresince sağladığı istihdam olanaklarını işletme döneminde de sürdürecek.

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