Kılavuz Kaptanlar Haftası'nda Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakıldı



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de Kılavuz Kaptanlar Haftası kapsamında, protokol üyeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botuyla boğaza açılıp, şehit denizciler ve meslek şehitleri anısına çelenk bıraktı.

Türkiye´de 2327 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale´de de şehit denizciler için çelenk töreni düzenlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botunda gerçekleşen törene; Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Ogün Çevik, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çanakkale Liman Başkanı Cüneyt Aydemir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Çanakkale Limanı Ticaret Direktörü Evren Beceren ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu personeli katıldı.

Protokol üyeleri, KIYEM-1 Botu ile Çanakkale Boğazı´na açılarak, şehit denizciler ve meslek şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Boğazdan geçen gemiler korna çalınarak selamlandı. Çevik, bu haftayı Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak kutladıklarını söyleyerek, "Türkiye´nin bütün limanları ve deniz alanlarında hafta boyunca seminerler, konferanslar düzenleniyor. Bilhassa deniz şehitlerimizi, meslek şehitlerimizi anmak adına denize çelenk bırakarak, hepsinin ruhlarını şad ediyoruz. Bu amaçla biz de Çanakkale Boğazı´nda denize çelengimizi bıraktık, şehitlerimize dualarımızı ettik. Allah bütün denizcilerimize ve milletimize selamet versin" dedi.

`50 BİN GEMİYE KALİTELİ HİZMET SUNUYORLAR´

Kılavuz kaptanların Türkiye´nin bütün limanlarında ve Türk boğazlar bölgesinde yaklaşık 50 bin gemiye en kaliteli hizmeti sunduğunu belirten Çevik, "Gemilerimizin boğazlarımızdan ve denizlerimizden emniyetli geçmesinde, yükleme boşaltma operasyonu için limanlara yanaşmasında bu işin en önemli sacayağı olarak kılavuz kaptanlarımız görev yapmaktadır. Bu görev aynı zamanda tedarik zincirinin de en önemli parçası olup, bütün dünyanın kabul ettiği kalite ve nitelikte bu hizmet kılavuz kaptanlarımız tarafından, Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülmektedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-05-26 14:39:35



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