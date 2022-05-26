İskenderoğlu: “Çanakkale markalaşmaya, büyümeye devam ediyor”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin 10’uncu coğrafi işaret tescili ürünü Lapseki şeftalisiyle Çanakkale’nin markalaşmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda Gündem dışı söz alarak konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Dünyanın içinde bulunduğu durum üretimin önemini göstermiştir. Çanakkale'miz tarım alanındaki ürünleriyle geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biridir. Üreticimizin ürünlerinin markalaştırılması demek, ürünün kalitesinin garanti altına alınması demektir. Lapseki ilçemizin dünya çapında üne sahip şeftalisi coğrafi işaret tescili aldı; 10'uncu tescilli ürünümüzle Çanakkale markalaşmaya, büyümeye devam ediyor. Bir yandan üretim teşvikleriyle, diğer yandan ürünlerin nitelikli hâle gelmesine yönelik yatırımlarla üreticimizi desteklemeye, Çanakkale'mizin kendisine has koku ve aromasına sahip ürünlerini hem vatandaşımıza hem de dünyanın dört bir yanında tüketiciyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

İskenderoğlu, Lapseki şeftalisinin markalaşma sürecinde emeklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ÇOMÜ Rektörü Sedat Murat, öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Şeker, Doç. Dr. Engin Gür, Dr. Arş. Gör. Mehmet Ali Gündoğdu, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, şeftali üreticileri ve destek verenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.