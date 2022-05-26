Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

İHA

Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonrasında H.Y. ve Z.C. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 adet sigara sarma makinası, bin 580 dal doldurma sigara, 400 adet bandrolsüz boş makaron, üzerinde bandrolü kesilmiş 1 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 4 adet tütün bandrolü ele geçirildi.
Şüpheli H. Y. ve Z.C isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
İskenderoğlu: “Çanakkale markalaşmaya, büyümeye devam ediyor”
YEREL HABERLER İskenderoğlu: “Çanakkale markalaşmaya, büyümeye devam ...
Kılavuz Kaptanlar Haftası'nda Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Kılavuz Kaptanlar Haftası'nda Çanakkale Boğazı'na ...
Biga Fatih İlkokulu Avrupa Kalite Etiketi aldı
YEREL HABERLER Biga Fatih İlkokulu Avrupa Kalite Etiketi aldı
Yaşamını yitiren kılavuz kaptanlar Çanakkale’de anıldı
YEREL HABERLER Yaşamını yitiren kılavuz kaptanlar Çanakkale’de ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nün istihdam alanındaki başarıları ödüllendirildi
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nün istihdam alanındaki ...
Çanakkale’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin ...
Çanakkale'de orman yangını tatbikatı
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını tatbikatı
ÇOMÜ’de uçurtma şenliği
YEREL HABERLER ÇOMÜ’de uçurtma şenliği
Çanakkale’de orman yangını tatbikatı
YEREL HABERLER Çanakkale’de orman yangını tatbikatı
Çanakkale'de `Türk Mutfağı Haftası´ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale'de `Türk Mutfağı Haftası´ etkinliği ...
Bursalı öğrenciler ÇOMÜ’de yeni nesil film yapımı eğitimi aldı
YEREL HABERLER Bursalı öğrenciler ÇOMÜ’de yeni nesil film yapımı ...
ASTİM Çanakkale projesinde sona doğru
YEREL HABERLER ASTİM Çanakkale projesinde sona doğru
Ukrayna´ya götürülemeyen binlerce ton gübre, Çanakkale Limanı´nda bekliyor
YEREL HABERLER Ukrayna´ya götürülemeyen binlerce ton ...
Müze duvarında Troya efsanesi gösterimi 
YEREL HABERLER Müze duvarında Troya efsanesi gösterimi 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.