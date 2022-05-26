Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, polis ve jandarmanın yaptığı ortak operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara sarma makinesi, doldurulmuş sigara, boş makaron ve kıyılmış tütünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Lapseki ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 dijital sigara sarma makinesi, 1 kompresör aleti, 5 manuel sigara sarma makinesi, 101,45 kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün, 37 bin 200 adet doluma hazır makaron, 3 kilogram bandrollü doluma hazır tütün ve 780 adet satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirilerek, el koyuldu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise H.Y.´ye ait evde yaptıkları aramada 1 sigara sarma makinesi, 200 adet doldurulmuş sigara, 400 adet bandrolsüz boş makaron, üzerinde bandrolü kesilmiş 1 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Z.C.´ye ait evde de şeffaf poşet karton sigara kutularında her birinde 20 dal olmak üzere 69 adet 1380 dal doldurma sigara, küçük elektrikli motorlu 1 adet sigara sarma makinesi, tütün paketlerinden kesildiği anlaşılan 4 adet tütün bandrolü ele geçirdi.

Malzemelere el koyulurken, şüpheli H.Y. ve Z.C. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-05-26 17:18:47



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