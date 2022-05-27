Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, Sahil Güvenlik ekiplerinin yasa dışı avcılıkla mücadelesi kapsamında, 1614 ahtapot tuzağı denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, yasaklı zamanda ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine, deniz dibine kaçak olarak bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraları dronla tespit etti. Ekipler, 21 mevkideki 1614 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı. Ahtapot tuzaklarına yakalanmış 28 ahtapot da denize geri bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-05-27 15:28:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.