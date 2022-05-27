AK Parti'li Turan: Burada doğduk, burada öleceğiz



Burak GEZEN/BİGA (Çanakkale), (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkalenin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi İmam Evi ve Kuran Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirerek, "Biz burada doğduk, burada öleceğiz" dedi.

Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'nde yeni yapılan İmam Evi ve Kur'an Kursu Binası açılışı törenle gerçekleşti. Açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından açılış konuşmaları yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kur'an kurslarının önemine değinerek, "Bizim küçüklüğümüzde, düştüğümüzde babamız elimizden tutar kaldırırdı. Bu kolay bir işti. Üzülürdük, korkardık ama yere düşüp kalkmak kolaydı. Fakat bugünün teknolojisinde yanlış yayınlar, hatalı bilgiler, gençlerin geleceğini körelten yaklaşımlar en büyük riskimiz. Çocukların düşüp de kalktığı değil, düşmeden yol yürümek zorunda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Annelerin, babaların eğitimcilerimizin, STK'larımızın çok hassas davranması lazım. O yüzden zaman zaman ülkemizde de inkıtaya uğrasa da, zaman zaman kapatılsa da, 28 Şubatlar, darbeler geçse de Kur'an kurslarımız bu bölgenin bir gerçeği. İnsanımızın tarihiyle, medeniyetiyle, kökleriyle kopmaması lazım. Kur'an-ı Kerim öğrenmekten daha kıymetli bir şey olabilir mi?" dedi.

'BİZE KAÇAÇAK' DİYEN KİM VARSA BU MEMLEKETİ TERK ETTİ

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan ABD'ye kaçacak' iddiasına da yanıt veren AK Parti'li Turan, "Bugün 27 Mayıs, tarihin karanlık günlerinden bir tanesi. Rahmetli Menderes'in, hemşerimiz Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idamına yol açan, demokrasimize ara verildiği karanlık bir günün 62'nci yıl dönümü. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Bir daha demokrasimizin intıkaya uğradığı süreçler yaşatmasın. Birileri o günlere özeniyor olabilir. Birileri o günlerde yapılan yanlışları bir daha yapma iddiasında olabilir. Birileri bu memleketin evlatlarına, bu memleketin değerlerini dünyanın dört tarafına haykıran, yurt, bina, kurs inşa eden insanlara 'kaçacaklar' diye iftira atabilir. Ne olursa olsun, biz burada doğduk, burada öleceğiz. Bize 'kaçacak' diyen kim varsa bu memleketi terk etti zaten. 'Demirden korkan trene binmez' derler. Bizim korkumuz yok. 27 Mayıs'ta yaptıkları gibi Menderes'i iftirayla, yalanla, hakaretle idam edenler o yağlı urganın parasını evlatlarından aldılar. Bundan daha ötesi var mı ? Bu memlekete, bu millete güveniyoruz. Şairin dediği gibi 'Toparlanın, gitmiyoruz, buradayız' kardeşim. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'un yaptırdığı dua ile kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Biga Burak GEZEN

2022-05-27 19:59:40



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