3 çocuk annesi Türkan, akrabası tarafından öldürüldü (2)

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TUTUKLANDI

Çanakkale'de, tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-05-28 21:04:51



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