Çanakkale'de kadının kafasına kürekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

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Çanakkale'de dün gece saatlerinde başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in katili tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde dün gece saatlerinde özel bir tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in katili Hakkı Elalmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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