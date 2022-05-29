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Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları görüntüledi

DHA

Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları görüntüledi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Kuzey Ege Denizi´ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avcılığı yapan balıkçılar, derin sularda yaşayan ve çok sık görülmeyen balinalardan ay balığına kadar popülasyon içerisinde yer alan birçok canlıyı görüntüledi.
Gökçeada ilçesinin sosyal medya fenomeni balıkçı İlker Özdemir, Kuzey Ege Denizi´ndeki balık çeşitliliğini takipçilerine tanıtmak ve göstermek amacıyla avcılık yaparken bir yandan da ilginç görüntüler çekiyor. Hafta sonunda da kılıç avı için denize açılan İlker Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan´ın Semadirek Adası arasındaki bölgede su yüzeyinde balinalar, ay balığı ve caretta carettaları görüntüledi, sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.
İlker Özdemir, "Ay balığı ve balinalar, 1500 metre derinlikten su yüzeyine çıkıyorlar. Görüntülediğimiz ay balığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Yine balinaların da her biri yaklaşık 1´er ton ağırlığındaydı. Caretta caretlalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Bu balıkların da güneşe ihtiyacı var ve o yüzden bu aylarda su yüzeyine çıkarak dinleniyorlar. Saros Körfezi'nde popülasyon arttı ve bu balıklar da burada yoğun görülmeye başladı. Denizlerimiz zenginleşiyor ve bu tür balıkları görmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada ÇANAKKALE, (DHA)
2022-05-29 16:01:51

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