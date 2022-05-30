Matematiği sevdiren adam...Kazdağları'nda Matematik Köyü kurdu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Kazdağları'nın mis gibi çam kokulu tabi güzelliklerinde açık havada düzenlenen Matematik Kampı öğrencileri farklı bir ortama götürüyor

Matematikçi yazar Mehmet Karayiğit tarafından Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bulunan Kazdağları'nda Matematik Köyü kuruldu. Kamplara katılan öğrenciler oksijen deposu Kazdağları'nda çam ağaçlarının gölgesinde oluşturulan doğal sınıflarda eğitim alıyor. Kamplara tüm öğrencilerin ve velilerin katılabileceğini belirten Mehmet Karayiğit, “Biz Kazdağları Matematik Köyü olarak doğada matematik, eğitim ve tatil kampları yapıyoruz. Kamplarımız iki farklı kazanım sağlanıyor. Birinci kazanım öğrencinin matematiksel düşünme becerisini kuvvetlendirerek matematiği sevdiriyoruz. İkinci olarak seviyesine göre temel matematik eksikliğini gidererek sınıfında ve sınavlarında başarıyı amaçlıyoruz. Kamplarımıza 3 6 yaş oyun grubu dahil, ilkokul, orta okul, lise öğrencileri, mezun gruplar ve veliler katılabilir. Tamamen açık alanda oluşturduğumuz sınıflarda her gün 6 ders olacak şekilde toplamda 36 saat matematik eğitimi veriyoruz. Matematik eğitiminin yanı sıra tatil imkanı da buluyorsunuz. Tüm öğrenci ve velilerimizi haziranda başlayıp ağustosta son bulacak kamplarımıza bekliyoruz” dedi.

Kamplarda 2013 yılında patentini aldığı matematikte kur sistemi modelinin uygulandığını söyleyen Karayiğit, “Matematikte kur sistemi modeli temel olarak 3 kura ayrılan bir sistemdir. Birinci kur olan temel matematik sistem; matematiğin temel bilgi ve kavramları ile ilgileniyor. İkinci kur olan okul matematiği sistemi; öğrenciyi yaşıtları arasında ve sınıfı ile okulunda derecelere sokmayı hedefliyor. Üçüncü kur olan pratik matematik sistemi ise genel anlamda tüm matematik işlemlerinde kişiye çok güçlü bir pratik hesaplama özelliği kazandırıyor” diye konuştu.

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