Çanakkale'ye 45 kruvaziyerle 15 bin turist geliyor

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'ye pandemi döneminin ardından kruvaziyer gemileri, yeniden gelmeye başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıl gemilerin uğramadığı Çanakkale Limanı´na bu sene şu ana kadar 6 kruvaziyer gemi yanaştı ve 1962 yolcu ağırlandı. Turistlerin öncelikli ziyaret tercihi, Troya ve Assos ören yerleri ile Tarihi Gelibolu Yarımadası oldu. Çanakkale Liman İşletmesi Genel Müdürü Berkan Özkan, sezon sonuna kadar 45 gemiyle 15 bin turistin geleceğini söyledi.

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla yeniden başlayan kruvaziyer turizmi hareketliliğinden Çanakkale de payını almaya başladı. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında kruvaziyer geminin uğramadığı Çanakkale´ye, bu sene şu ana kadar 6 gemi yanaştı. Yıl içinde ise toplam 45 gemiyle 15 bine yakın turistin Çanakkale'ye gelmesi bekleniyor.

En çok kruvaziyer gemiyi 2015 yılında ağırladıklarını belirten, Çanakkale Liman İşletmesi Genel Müdürü Berkan Özkan, "Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü´nün 100´üncü yıl törenlerinin de etkisiyle 2015 yılı, 21 bin 227 yolcuyla kruvaziyer turizmine en yüksek katkı yaptığımız yıl oldu. Son 2 yılda ne yazık ki pandemiden dolayı limanımıza herhangi bir gemi uğrak yapmadı. Bu yıl şu ana kadar ise 6 gemi geldi ve 1962 yolcumuzu Çanakkale Limanı'mızda ağırlamış bulunmaktayız. Bu yıl için şu ana kadar 45 geminin limanımıza uğrak yapacağı bildirildi. 45 geminin toplam kapasitesi 29 bin ancak pandemiden dolayı yüzde 50 kapasite ile çalıştıkları için 14 bin ila 15 bin arasında bir turist bekliyoruz. Pandeminin etkisinin azalmasıyla beraber kruvaziyer turizminde, Türkiye için ciddi bir potansiyel olduğundan dolayı 2023 yılında daha fazla turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE AÇISINDAN KRUVAZİYER TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ'

Kruvaziyer gemilerle gelen her bir turistin Çanakkale'de 60 - 80 dolar harcama yaptığını, liman işletmesi olarak da kişi başı 8 euro aldıklarını kaydeden Özkan, "Çanakkale´ye gelen turistler daha çok Tarihi Gelibolu Yarımadası, Troya ve Assos ören yerlerini ziyaret ediyor. Şehir merkezinde ise kordon boyunda sergilenen Troya Atı, Aynalı Çarşı ve alışveriş merkezlerini ziyaret ediyorlar. Turistler hediyelik eşya, tatlı çeşitleri, şarap ve kente özgü diğer yiyecekleri satın alıyorlar. Kruvaziyer turizmi için Çanakkale Liman İşletmesi olarak ülkemize ve Çanakkale´mize her türlü hizmeti vermek için hazırız. Bunu en iyi şekilde yapacak kapasiteye de sahibiz. İnşallah bu yıl kruvaziyer turizmi hem ülkemiz hem Çanakkale´miz için beklentilerin karşılandığı başarılı ve verimli bir yıl olur. Kruvaziyer turizminden 1,5 milyon turist bekleniyor. Türkiye, toplam Akdeniz'deki pazar payının yüzde 3'ünü almakta. Bundan dolayı Türkiye açısından kruvaziyer turizminin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kruvaziyer turizmi giderek artacak çünkü turistik bölgelerimiz çok fazla" diye konuştu.

'KRUVAZİYER TURİZMİ AÇISINDAN ODAK NOKTASI DURUMUNDAYIZ'

Çanakkale Liman İşletmesi Ticaret Direktörü Evren Beceren ise çok çeşitli limancılık hizmetlerinin yanında kruvaziyer gemileri ağırlayan limana sahip olduklarını belirtip, "Çanakkale olarak İstanbul ile Kuşadası'nın tam ortasında yer almamız sebebiyle de kruvaziyer turizmi açısından çok ciddi bir odak noktası durumundayız. Liman 214 metre uzunluğunda bir iskeleye sahip. İskelenin her iki tarafını da kruvaziyer gemileri kullanabiliyor. İskele derinliğimiz, iskele başlangıcında 14 metreden başlıyor ve iskele sonunda 28 metreye ulaşıyor. Böylelikle 300 metre uzunluğa kadar gemileri de ağırlayabiliyoruz. Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü yılı sebebiyle 2015 yılında 1 hafta içinde 20 civarında gemiyi limanımızda ağırlamıştık. Limanımızın kruvaziyer turizmi açısından büyük bir ulaşım kolaylığı imkanı tanıması da yolcu gemileri için büyük avantaj oluşturuyor. Liman bağlantı yoluyla birlikte yaklaşık 20 dakikalık sürede yolcular Troya'ya ulaşabiliyor. Aynı şekilde Assos'a da kolay bir şekilde varılabiliyor. Limanımızdan feribot bağlantısıyla da Tarihi Gelibolu Yarımadası'na kolaylıkla ulaşabiliyorlar" dedi.

'TURİSTLER ESNAFA NEFES ALDIRACAK'

Seyahat acentesinin Türkiye Günlük Turlar Müdürü Ozan Aksoy da pandemi ile birlikte insanların evlerine kapandığını dile getirerek, "Şimdi herkes eski hayatına dönmeye çalışıyor. Gelen turistler Çanakkale esnafına nefes aldıracak. Turistler de Çanakkale gibi güzel ve kahraman şehrimizi tanıma fırsatı bulacaklar. Kruvaziyer gemilerimiz ekim ayı sonuna kadar Kuşadası, Antalya ve İstanbul´a gelmeye devam edecek. Önümüzdeki sene ise Türkiye´ye daha fazla kruvaziyer gemi geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

