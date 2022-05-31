Çan Belediye Başkanı Öz, gözaltına alındı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediye ihalelerinde firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. adliyeye sevk edildi. (DHA)Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Burak GEZEN

2022-05-31 12:36:51



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