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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı

İHA

'Rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme' suçlamalarıyla gözaltına alınan CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz serbest bırakıldı

'Rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme' suçlamalarıyla gözaltına alınan CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Başkan Öz ve firma çalışanı R.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır” dedi.
Belediye müdürlerinin de serbest bırakıldığını belirten Avukat Hakan Evirgen, “Yürütülen soruşturma sonucunda Çan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü savcılık tarafından serbest bırakıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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