Ece Bey, Gelibolu'da mezarı başında anıldı



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)TÜRKLERİN Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 668'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, Çanakkale´nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki Ece Bey ve 'Kara Nebi' olarak bilinen Kara İne Bey'i anma törenine; Vali İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile daire müdürleri ve köylüler katıldı. Vali Aktaş ve protokol üyeleri, mezara buket bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, dua okudu. Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından Ece Bey'in biyografisi okundu ardından halk oyunları ve mehter gösterileri gerçekleştirildi. Tören, mevlit ile sona erdi.

'TÜRKLERE AVRUPA'NIN KAPILARINI AÇAN DA GELİBOLU'NUN FETHİDİR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, "Bugün, Türk tarihi için çok önemli bir gün. Türklerin Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 668'inci yıl dönümü. Türk milletinin tarih yolculuğunda, tarih yürüyüşünde çok önemli bir dönüm noktası olan ve Türklerin Rumeli'deki, Avrupa'daki, Balkanlar'daki ilk adımı olan bu tarihi olayı milletçe ve devletimizde büyük bir gururla kutluyoruz. Fatih ruhlu cihangir komutan Gazi Süleyman Paşa'yı, Ece Bey'i, Kara İne Bey'i ve bu toprakları bize vatan yapan o büyük ecdadı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu topraklar Türk milleti için çok kıymetlidir. Bolayır'da yatan Gazi Süleyman Paşa, Namık Kemal bu topraklardaki Ece Bey'ler ve diğer bütün Türk büyükleri Türk milletinin kahraman evlatlarıdır. Anadolu'nun kapılarını açan nasıl Malazgirt ise Türklere Rumeli'nin, Avrupa'nın kapılarını açan da Gelibolu'nun fethidir ve Türklerin Rumeli'ye geçişidir" diye konuştu.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 668'inci yıl dönümü nedeniyle yarın ise Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi ve Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyünde anma törenleri düzenlenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Burak GEZEN

2022-06-02 14:38:53



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