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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi 668 yıl sonra yeniden canlandırıldı

İHA

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi 668 yıl sonra yeniden canlandırıldı

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 668'inci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Çardak beldesinden mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe başlayan protokol üyeleri ve vatandaşlar, feribot ve sandallar ile Gelibolu Yarımadası'na geçtiler.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan Gazi Yakup Bey mezarının ziyaret edilmesi ve buket sunulmasıyla başlayan program, mehteran takımının öncülüğünde yürüyüşle devam etti. Ardından Çardak beldesinde bulunan çamlığa gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşını okudu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı konuşmasında, "Az önce gururla yürüdüğümüz o yolu 668 yıl önce atalarımız, büyüklerimiz buradan başlayarak bin 600 kilometre ileride Viyana’ya kadar devam eden yolculuğun başlangıcı bu topraklar. O yüzden onurla gururla buradayız. Çanakkale’mizin her karış toprağı çok özel değerlendiriliyor. 5 bin yıllık Truva’sıyla, Assos’uyla, Kalei Sultaniye, Anafartalar’ıyla her dönemde adından zikrettiren özel bir kent Çanakkale. Çardak’ımızda 3 bin yıla yakın mitolojisiyle bambaşka bir hatırası olan toprağımız. O yüzden diyoruz Assos’uyla Aristo’nun kenti Çanakkale’miz. Kalei Sultaniye’yle Fatih’in kenti Çanakkale’miz. Anafartalar’la Atatürk’ün kenti Çanakkale’miz” dedi.

“Bu yürüyüş bir başka örneğiyle bin yıl önce Malazgirt’te başlayan yürüyüşün başka bir örneği”
Turan, sözlerinin devamında ise, “Hedefimiz bir olmalı, yürüyüşümüz bir olmalı. Dış politikamız bir olmalı. Bayrağımız, devletimiz, yüreğimiz yeri geldiğinde bir atmalı. O yüzden askerlerimiz ile gurur duyuyoruz. O yüzden Libya’da, Karabağ’da, Kahramanmaraş’ta, Doğu Akdeniz’de Türk’ün adını Çardak’tan başlayarak tüm dünyaya onurla haykırmaya devam ediyoruz. Biz iç kavgalarla değil, daha büyük iddialarla yolumuza devam ediyoruz. Bugün 668 yıl önce Çardak’tan başlayan bu yürüyüş bir başka örneğiyle bin yıl önce Malazgirt’te başlayan yürüyüşün başka bir örneği. Nasıl ki Sultan Alparslan bin sene önce asıl cesur olan Alparslan bin sene önce Ahlat önlerinde, Malazgirt meydanında Anadolu’nun kapılarını Türklere açmış. Aynı anlayışla Gazi Süleyman Paşa da Çardak’tan Avrupa’ya geçerek, Avrupa’nın kapılarını, Rumeli’nin kapılarını Türklere açmaya başlamış” ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Boğazı'nda coşkulu anlar
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Çardak iskelesinde feribota bindiler. Çanakkale Boğazı'nda sandallar ile birlikte Gelibolu Yarımadası'na geçildi. Program, Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa Türbesine buket sunulması ile sona erdi.
Düzenlenen programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, kurum ve daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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