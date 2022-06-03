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Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668'inci yılı kutlandı

DHA

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668'inci yılı kutlandı


Burak GEZENOrhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ile Gelibolu'nun fethinin 668'inci yıl dönümü, Gelibolu'nun Bolayır köyü ve Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi ile Gelibolu ilçesinin Bolayır köyünde düzenlenen törenlere; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Lapseki Başkanı Eyüp Yılmaz ile protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. İlk tören, Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey'in mezarına çiçek bırakılması ve dua edilmesiyle başladı ardından protokol üyeleri ve çok sayıda kişi, mehter takımı eşliğinde iskeleye yürüdü. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Biraz önce gururla yürüdüğümüz o yol, 668 yıl önce atalarımız, büyüklerimiz buradan başlayarak 1600 kilometre ileride Viyana'ya kadar devam eden yolculuğun başlangıcı bu topraklardır. O yüzden onurla ve gururla buradayız. Çanakkale'mizin her karış toprağı çok özel değerlendiriliyor. Kale-i Sultaniye´siyle Fatih'in kenti Çanakkale´miz, Anafartalar´ıyla Atatürk'ün kenti Çanakkale´miz, Bolayır´ıyla Çardak´ıyla Gazi Süleyman Paşa'nın memleketi Çanakkale'miz. Hedefimiz bir olmalı, yürüyüşümüz bir olmalı, dış politikamız bir olmalı. Bayrağımız, devletimiz, yüreğimiz yeri geldiğinde bir atmalı. O yüzden askerlerimizle gurur duyuyoruz. O yüzden Libya'da, Karabağ'da, Kapalı Maraş'ta, Doğu Akdeniz'de Türk'ün adını Çardak'tan başlayan yürüyüşünü tüm dünyaya haykırmaya onurla devam ediyoruz. Biz iç kavgalarla değil daha büyük iddialar ile yolumuza devam ediyoruz. Bugün 668 yıl önce Çardak'tan başlayan bu yürüyüş, 1000 sene önce Malazgirt'te başlayan yürüyüşün başka bir örneği. Nasıl ki Sultan Alparslan 1000 sene önce Ahlat önlerinde, Malazgirt meydanında Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, aynı anlayışla Gazi Süleyman Paşa da Çardak'tan Avrupa'ya geçerek Avrupa'nın kapılarını, Rumeli'nin kapılarını Türklere açmaya başlamış" diye konuştu. 
Katılımcılar daha sonra mehter takımı ile birlikte Çardak iskelesinden feribota binerek, Bolayır'daki törene katılmak üzere Gelibolu'ya geçti. Feribota; Sahil Güvenlik Botları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler ile çok sayıda balıkçı teknesi ile eşlik edildi.
Bolayır köyündeki tören ise Gazi Süleyman Paşa Türbesi'nin bulunduğu bahçede gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, türbeyi ziyaret ederek, mezara çiçek bırakıp, dua etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Orhan AKTUĞ
2022-06-03 15:59:41

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