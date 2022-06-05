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‘Castoro 10’ isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti

İHA

‘Castoro 10’ isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’nın ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından da geçerek Marmara Denizi’nde doğru yol aldı.
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için başlayan çalışmalar devam ederken, sığ denizde boru serpme işlemini yapacak olan 'Castoro 10' isimli gemi saat 11.30 sularında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapmıştı. Saat 13.40 sularında Çanakkale önlerinde olan gemi ardından saat 16.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün olduğu bölgeye geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de altından geçen 'Castoro 10' isimli gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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