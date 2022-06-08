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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de sahil temizliği

İHA

Marmara Denizi etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale'de sahil temizliği gerçekleştirildi.

Çanakkale’de sahil temizliği

Marmara Denizi etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale’de sahil temizliği gerçekleştirildi.
Çanakkale’de 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 şehirde eş zamanlı olarak sahil temizliği etkinliği gerçekleştirildi. ‘Birlikte temiz tutalım’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve belediye görevlileri Barış Kordonu'nda sahil temizliği yaptılar.
Etkinlikte konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Marmara Belediyeler Birliği, 8 Haziran’da Marmara Denizi’nin mevcut temizliğine dikkat çekmek ve temiz kalması amacıyla bir etkinlik düzenledi. Marmara Belediyeler Birliği’nde bulunan 7 ilin tamamında, ilçeler de dahil, aynı anda etkinlik yapıyoruz. Sloganımız ‘Birlikte temiz tutalım’. Marmara Denizi geçen yıl ciddi bir müsilaj felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bunun olmaması için en önemli şart denizin temiz olması, denizi kirleten bütün unsurlardan korunması. Marmara Belediyeler Birliği olarak biz de bu bağlamda bu konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Şimdi sembolik olarak burada kumsalımızı temizleyeceğiz. Buradaki amacımız toplumda bir bilinç oluşturmak, özellikle deniz kirliliğinin sonuçlarının çok zor telafi edildiği için bu denize korumamız gerektiği konusunda bir bilinçlendirme yapmak. Marmara Belediyeler Birliği’nden arkadaşlarımız geldi. Burada hep beraber etkinliği yapacağız. Halkımızda bu noktada bir algı oluşturmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.
Başkan Gökhan’ın konuşmasının ardından sahildeki çöpler vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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