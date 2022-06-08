Çanakkale sahillerinde çöp temizliği



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, Marmara Denizi Günü dolayısıyla sahillerde temizlik yapıldı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, atılan çöplerle kapalı sisteme sahip Marmara Denizi'nin doğasının bozulduğunu belirterek, "Bunun sonucunda müsilaj oluşuyor, balıkların nesli tükeniyor, birçok konuda sıkıntı yaşanıyor" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Denizi'nin temiz kalması amacıyla Çanakkale´deki sahillerde etkinlik düzenledi. Mavi bayraklı Barış Plajı'ndaki etkinliğe ise Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Barbaros Mahallesi muhtarı Şaban Şahin, Marmara Belediyeler Birliği temsilcileri Kerem Ulusoy ve Hatice Kübra Baştuğ, belediye personeli ile gönüllüler katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği üyesi 7 ilde 'Birlikte temiz tutalım' sloganıyla aynı anda çevre temizliği yapıldığını dile getiren Başkan Gökhan, "Marmara Denizi geçen yıl ciddi bir müsilaj felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bunun olmaması için en önemli şart denizin temiz olması. Denizi kirleten bütün unsurlardan korunması. Marmara Belediyeler Birliği olarak biz de bu konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Şimdi sembolik olarak burada kumsalımızı temizliyoruz. Özellikle deniz kirliliğinin sonuçları çok zor telafi edildiği için denizi korumamız gerektiği konusunda bir bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Vatandaşlar akşamları bu alanı yoğun olarak kullanıyor ama giderken lütfen atıklarını kumun üzerine değil çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz. Çünkü bütün bunlar rüzgar ile denize uçuyor ve yıllar boyu kaybolmuyor. Marmara Denizi kapalı bir deniz olduğu için maalesef tüm kirliliği üstünde tutuyor ve buradan da hareket ile doğası bozuluyor. Müsilaj oluşuyor, balıkların nesli tükeniyor, birçok konuda sıkıntı yaşanıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-06-08 14:38:11



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