

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, Bayramiç Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen Eğitimde 3 Adım Modeli 'Bir Yetenek Aranıyor' projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Özel Yetenek Festivali gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfederek bilim, sanat, spor, edebiyat, müzik gibi alanlara yönelmelerine yardımcı olmak, zararlı alışkanlıklardan uzak tutup faydalı işlerle uğraşmalarını sağlamak amacıyla Eğitimde 3 Adım Modeli 'Bir Yetenek Aranıyor' projesi kapsamında Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Özel Yetenek Festivali düzenlendi.

Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Özel Yetenek Festivaline Vali İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Aktaş ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti. Ardından Bayramiç Özgürlük Parkında oluşturulan robot çalışma alanı, fen ve uzay bilimleri alanı, spor atölye alanı ve görsel sanatlar alanı gezildi. Vali Aktaş, yeteneklerini sergileyen öğrencilerle yakından ilgilenerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müzik atölyesi grubunun dinletisinden sonra Bayramiç Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, Eğitimde 3 Adım Modeli 'Bir Yetenek Aranıyor' projesi hakkında bilgi verdi.

Programda; Eslem Afra Odabaş, 'Buldum' adlı şiirini, Zeynep Süeda Köseoğlu 'Vatan Destanı' ve 'Kaz Dağı' şiirlerini, Zeynep Umay Erdoğan 'Ya Örümcek Olsam' yazısını, Fatma Tapar '18 Mart´tayım, Kurtuluştayım, Safahat´tayım' şiirlerini okudu. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Günlük Hayattan Esintiler' tiyatro gösterisi sergilendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-06-08 23:25:39



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