Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı ve eşinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.



Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K. (41) ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı eşi İ.M.K.'den (51) bir süredir haber alınamaması üzerine AFAD ekipleri harekete geçmişti. AFAD ekiplerinin talebi üzerine AKUT operasyon ekibi de arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.