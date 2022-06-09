Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan muhtar ve eşi aranıyor



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa (51) ile eşi İlknur Kuloğlu (41) için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çan´ın Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu ileri sürülen eşi İlknur Kuloğlu'ndan yakınları bir süredir haber alamadı. Kuloğlu çiftinin yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-06-09 00:03:57



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