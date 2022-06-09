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Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan gemi çekildi

İHA

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı gemi, römorkörle çekilerek karanlık liman bölgesine götürüldü.

Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan gemi çekildi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Türk bayraklı gemi, römorkörle çekilerek karanlık liman bölgesine götürüldü.
İstanbul’dan İzmir’e gitmek için yola çıkan, 130 metre uzunluğunda ve 6 bin 167 grostonluk Türk bayraklı "Işık2" isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma14" römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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