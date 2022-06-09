Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nun (41) babası İsmail Hakkı Şen, "Kızım ayrılmak istedi, damat ayrılmıyor, bırakmıyor peşini. Bundan bir ay önce yine kaçırmıştı. Şu anda endişeliyim. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyorum" dedi.

Çan´ın Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı. Ardından da ikiliden bir daha haber alınamadı. Yakınları, dün saat 07.50'de 112 Acil Yardım hattını arayıp, muhtar ve eşine ulaşılamadığını bildirildi. Saat 08.00'den itibaren Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ekipleri, köpek timi, dron timi, AFAD, AKUT ve vatandaşlar ile birlikte Şerbetli köyü ve civarındaki bütün köyler, evler, sayalar, değirmenler, gölet çevrelerinde aranıyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple, 4 farklı noktada arama çalışmaları sürüyor.

Evden çıkarken güvenlik kamerası tarafından görülen 2 çocukları olan çifti alan aracı kullanan kişinin ifadesinde, sorunsuz bir şekilde çıktıklarını söylediği öğrenildi. Geçen nisanda eşini kaçırdığı belirtilen Kuloğlu'na jandarma tarafından bulunmasının ardından savcılık tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, kızı ile damadının iki seneden beri geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, "Kızım ayrılmak istedi, damat ayrılmıyor, bırakmıyor peşini. Bundan bir ay önce yine kaçırmıştı. Öldürmeye götürüyormuş kızımı, yolda kaza yaptı. Kaçırmasından sonra savcı tutuklama istemişti, ancak serbest kaldı. Şimdi tekrar kaçırdı. Şu anda endişeliyim. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Çan Burak GEZEN

2022-06-09 15:44:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.