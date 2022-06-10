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Bakan Soylu: "Münbiç'te, Tel Rıfat'ta 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i temizleyip, ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcudur"

İHA

Bakan Soylu: "Münbiç'te, Tel Rıfat'ta 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i temizleyip, ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcudur"

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığındaki 387. Dönem Meslek Sınıfı Yedek Subay Mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor. Münbiç'te, Tel Rıfat'ta Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden yani 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i de temizleyip, ay yıldızlı bayrağı o terör yuvalarının tepesine takmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Himmet Can Güvercin yaş kütüğe plaket çakarken, Asteğmen Çağatay Girici ‘Mehmet Toprak Oldu’ şiirini okudu. Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sizler bu ülkenin evlatları, bu ülkenin polisi, bu ülkenin jandarması, bu ülkenin Mehmetçiği, bu ülkenin leventleri, nihayetinde bu dünyadaki mazlumların sigortasısınız. Çünkü bu dünyanın gelişmişleri, bu dünyanın küresel efendileri, dünyayı yönetenleri verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Tarif ettikleri hiçbir hayale bizi götürmediler. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. Dünyaya güya umut verdiler, kendi medeniyetlerindeki ayrılıkları birleştirdiler ama arkasından dönüp Mostar Köprüsü'nü yıktılar. Doğu ve bizim coğrafyamızı, Müslüman dünyasını ötekileştirdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda harabe olmuş ülkelerini doğudan gelen göçmen iş gücüyle yeniden imar ve inşa ettiler” dedi.

"Batı medeniyeti bugün mızıkçı çocuklar gibi huzur bozmaktan başka kendi problemlerini doğuya yıkmaktan başka bir şey düşünmüyorlar"
Batı ülkelerinin yıllarca Türkiye’deki terör örgütlerine destek verdiklerine de dikkat çeken Bakan Soylu, “Bize yıllarca hukuk dersi verdiler ama PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKPC'ye kadar desteklemedikleri terör örgütü kalmadı. Bize yıllarca demokrasi dersi verdiler. Bizim ülkemizden Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya kadar darbe tezgahlamadıkları ülke kalmadı. Bize yıllarca insanlık dersi verdiler. Afrika'da sömürmedikleri ülke kalmadı. Irkçılık yapmadıkları millet kalmadı. Bize yıllarca gelişmişlik ve medeniyet dersi verdiler. Avrupa'da üretip doğuya satmadıkları sentetik, kimyasal uyuşturucu kalmadı. İnsanlık adına huzur ve refah adına dünyaya ne söyledilerse yalan çıktı. Size niye ihtiyaç var biliyor musunuz? Çünkü dünyada ürettikleri kötülük de artık bunların kontrolünden çıktı. Eskiden kirli de olsa tezgahlarına hakimdiler. Oyunlarına, kurgularına hakimdiler ama artık öyle değil. Ne terörü ne göçü ne uyuşturucuyu ne de iç savaşları hatta Ukrayna'daki gibi dış savaşları bile kontrol edebiliyor değiller. Aklı başında bir diplomasi, aklı başında bir barış üretebilecekleri kabiliyetleri artık söz konusu değil. Dünyayı nereye sürüklediklerini Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de kurdukları tezgahların neticesini hesaplayabiliyor değiller. Batı medeniyeti bugün mızıkçı çocuklar gibi huzur bozmaktan başka kendi problemlerini doğuya yıkmaktan başka bir şey düşünmüyorlar, bir şey yapmıyorlar ve yapamıyorlar” diye konuştu.

“Afrin’de çakılıp, kalacağımızı zannettiler”
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayinde yüzde 60’lık bir artış yaşandığına da değinen Soylu, “Savunma sanayimizde yüzde 20'deydi bizim millilik ve yerlilik oranımız. Bugün yüzde 80'lere dayandı. Şimdi yeni bir harekatın hazırlığını yapıyoruz. O gün Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e girerken, kahraman Mehmetçiğimiz ve bütün arkadaşlarımız bir büyük mücadeleye adanmışlık ruhuyla giderken, dünyadaki Batılı ülkeler bize ambargo uyguladılar. Zannettiler ki biz Afrin'de çakılıp kalacağız. Bizim mühendislerimizi, savunma sanayindeki kahramanlarımızı hesap etmediler. Mühimmatlarımızın bittiği haberi gelmeden, Batı'nın ürettiklerinden daha iyisini üretip, Afrin'de mücadele eden ve terör örgütünden oraları temizleyen kahramanlarımıza yetiştiren; Almanya'nın, Amerika'nın savunma sanayi değil, bizim şu göğüslerinde ay yıldızlı hilalin onurunu yaşayan bizim Türk mühendislerimiz bizim evlatlarımızdı. Allah onlardan razı olsun. Bizi kimseye muhtaç etmediler. Yıllarca İsrail, Amerika bize insansız hava aracı verecekler diye bekleşirken, bozulduğunda 'Tamir eder misiniz?' diye rica eden gözlerle bakan Türkiye'den, bugün içinde bulunduğumuz Jandarma Genel Komutanlığının 50'nin üzerindeki insansız hava aracını ülkemin terörle mücadelesinde, göçle mücadelesinde Ege'den Akdeniz'e kadar Gabar Dağı'ndan Cudi dağlarına kadar Tendürek'ten Ağrı dağlarına kadar adım adım merhale merhale evlatlarımızın aşağıda bu mücadeleyi gerçekleştirirken hem beşik gözetleme yapan hem de terör örgütüne kımıldayabilecek bir alan bırakmayan anlayışını üreten de Amerika'nın, Avrupa'nın adamları değil bizim şu göğüslerinde ay yıldızlı inancı taşıyan evlatlarımızdır” dedi.
Son olarak terör örgütüne katılanlar için ikna timleri kurduklarını dile getiren Soylu, “Bu hainlerin kaçırıp kandırdıklarını dağdan indiriyor, adalete teslim ediyoruz. Bir yandan da bunların tüm silahlı unsurlarına bu devlete doğrultulmuş tüm silahlara gereken cevabı veriyoruz. Herkes duysun: Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor. Münbiç'te, Tel Rıfat'ta Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden yani 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i de temizleyip, ay yıldızlı bayrağı o terör yuvalarının tepesine takmak bizim boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.
Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in yanı sıra aileler katıldı.
Daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören geçiş merasiminin ardından yedek subaylar aileleriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve protokol üyeleri, yapımı devam eden yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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