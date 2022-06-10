Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar ay yıldızlı bayrağı terör yuvalarının tepesine takmak boynumuzun borcu (2)



KIŞLADAKİ CAMİYİ AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen 387'nci Dönem Meslek Sınıfı Yedek Subay Mezuniyet Töreni'nin ardından yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı içindeki Emine Hatun Camii´nde cuma namazı kılan Bakan Soylu, çıkışta beraberindekilerle kurdele keserek, açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, "Hemen hemen birliklerimize son 4-5 yılda Cenab-ı Allah cami yapmayı nasip etti. İki yerde eksikliğimiz kaldı. Onu da tamamlayacağız. Mehmet Cengiz kardeşim burada askerlik yaptı ardından da Cengiz ailesi olarak çok güzel bir camiyi yaptılar. Ahmet bey ve Emine hanıma da teşekkür ediyoruz. Bu caminin özelliği şu, bu caminin cemaati her zaman aynı değil. Sürekli değişen, memleketimizin birçok bölgesinden gelen kardeşlerimiz ve burada görev yaparken onları ziyaret eden ailelerin uğrak yeri. Onun için farklı bir anlamı var. Burası Mehmetçiğimizin ocağı. İnşasında emeği geçen herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu caminin bir özelliği de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bulunan cami ile bire bir aynı olması" dedi.

Bakan Soylu, son olarak Güzelyalı köyündeki Deniz Polis Eğitim Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan 'kurbağa adam' ve 'balık adam'ların sertifika törenine katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-06-10 16:17:33



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