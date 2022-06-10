Çanakkale- İzmir arasında, 'Orman Vatandır Bisiklet Turu' başladı 



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) iş birliğinde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Orman Vatandır Bisiklet Turu' başladı.

Orman yangınlarına karşı duyarlı davranılmasını, tedbirli olunmasını ve farkındalığı arttırmak amacıyla 10-12 Haziran tarihleri arasında Çanakkale-İzmir arasında 'Orman Vatandır Bisiklet Turu' düzenlendi. Bisiklet turu için kordon boyundaki Troya Atı önünde tören düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kurum amirleri ve bisikletliler Troya Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende; Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen Orman Yangın Gönüllüsü eğitiminde başarılı olan ÇABİP üyelerine, Vali Aktaş tarafından sertifika verildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere ÇABİP üyelerine Vali Aktaş 57. Alay Sancağını teslim etti. Startı verilen bisiklet turunda Vali Aktaş da bir süre bisiklet sürdü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yaptığı açıklamada, "Bu turun amacı orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak. Bugün başlayan etkinlik 12 Haziran tarihinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü´nde sona erecek. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale Bisiklet Platformu orman gönüllülerinden oluşan 26 bisikletli, 321 kilometre pedal çevirecek ve 12 Haziran günü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ulaşacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-06-10 20:12:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.