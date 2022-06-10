FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kaymakamın eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaymakam Çelik ise olayın ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.