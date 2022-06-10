FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı

İHA

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kaymakamın eşi serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kaymakamın eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaymakam Çelik ise olayın ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı'nın eşi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı'nın eşi ...
Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı
YEREL HABERLER Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı
Çanakkale- İzmir arasında, 'Orman Vatandır Bisiklet Turu' başladı 
YEREL HABERLER Çanakkale- İzmir arasında, 'Orman Vatandır Bisiklet ...
Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Çanakkale’den İzmir’e pedal çevirecekler
YEREL HABERLER Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için ...
Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası
YEREL HABERLER Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı ...
Kayıp muhtar eşini silah zoruyla kaçırmış
YEREL HABERLER Kayıp muhtar eşini silah zoruyla kaçırmış
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar ay yıldızlı bayrağı terör yuvalarının tepesine takmak boynumuzun borcu (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar ay yıldızlı bayrağı ...
Bakan Soylu, Çanakkale’de cami açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Çanakkale’de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar ay yıldızlı bayrağı terör yuvalarının tepesine takmak boynumuzun borcu
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar ay yıldızlı bayrağı ...
Bakan Soylu: "Münbiç'te, Tel Rıfat'ta 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i temizleyip, ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcudur"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Münbiç'te, Tel Rıfat'ta 29 Ekim 2023'ü ...
Çan’da kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Çan’da kaçak içki ele geçirildi
Çanakkale’de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kayıp diye aranan kadın, köy evinde ...
Çanakkale'de kayıp kadın bulundu, muhtar olan eşi aranıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de kayıp kadın bulundu, muhtar olan eşi ...
Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması/ Ek ...
Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması / Fotoğraf iptaliyle yeniden
YEREL HABERLER Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması / ...
Çanakkale’de kaybolan karı kocayı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaybolan karı kocayı arama çalışmaları ...
Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması
YEREL HABERLER Eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' suçlaması
Doğanın öksüz yavrularını anne şefkatiyle büyütüyor
YEREL HABERLER Doğanın öksüz yavrularını anne şefkatiyle büyütüyor
Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan gemi çekildi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan gemi çekildi
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi demirletildi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi ...
Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan muhtar ve eşi aranıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan muhtar ve eşi ...
Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve ...
Mehmet Akif Ersoy Özel Yetenek Festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Özel Yetenek Festivali ...
Bozcaada Kaymakamının eşi FETÖ’den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bozcaada Kaymakamının eşi FETÖ’den gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.