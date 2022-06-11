Çanakkale'de atık malzemelerden yapılan oyuncaklar yarıştı

Çanakkale’de Kızılay tarafından hayata geçirilen ‘Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi’ çerçevesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı oyuncaklar yarıştı.

Kızılay tarafından ilk olarak 2018 yılında Elazığ’da başlayan hayalimle dönüşen oyuncak projesi, bu kez Çanakkale’de düzenlendi. İlk ve ortaokul öğrencileri tarafından atık malzemelerden yapılan oyuncaklar projede yarıştı. Kızılay tarafından düzenlenen projenin temel amacı ise çocukların geri dönüşüm bilincine katkı sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmek. Projede dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Aynı zamanda çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Biz bu etkinliğe 2018 yılında başladık. İlk olarak Elazığ’da gerçekleştirdik. Pandemi araya girdiği için 2 yıldır yapamıyorduk. Bu yıl Uşak, Elazığ ve Çanakkale’miz de bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İlkokul ve ortaokul çocuklarımız evlerinde bulunan, kenara atılmış, işe yaramayan malzemelerden, kendi hayal dünyalarına göre oyuncaklar üretiyorlar. Bu oyuncaklar okullarda öğretmenlerimiz tarafından seçiliyor, şu anda görmüş olduğunuz bu alanda da sergileniyorlar. Bunların arasından da dereceye girecek oyuncaklar olacak. Ama önemli olan şu; çocuklarımızın hayal dünyasının geliştirilmesi ve çocuklarımız baktıkları, evde, dışarda gördükleri malzemelerden, ürünlerden ileriye doğru işse yarayacak bir şeyler üretmeyi düşünmeleri ve kendilerine hedef seçmelerini önemsiyoruz. Binlerce çocuk arasından mutlaka ileride memleketimiz, insanlık için çok güzel ürünler çıkacak, çok güzel ürünler üretecek evlatlarımız olacak” ifadelerine yer verdi.

Çanakkale İskele Meydanında gerçekleşen etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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