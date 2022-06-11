Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü

Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´de cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu´nu (63) bıçaklayarak öldürdü.
Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda; Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğrayan Mustafa Karakoloğlu, annesi Refika ve babası Mustafa Karakoloğlu´nu bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği iddia edilen katil zanlısı Karakoloğlu, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2022-06-11 20:52:16
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