Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü (2)- Yeniden



Burak GEZENDoğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu´nu (63) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da babasının işlettiği köy kahvesine giderek, muhtara cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa Karakoloğlu, iddiaya göre evlerinde, annesi Refika ve babası Ali Karakoloğlu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Mustafa Karakoloğlu, çıkan tartışmanın ardından cinnet getirerek, annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, cinayeti işledikten sonra, babası Ali Karakoloğlu'nun işlettiği köy kahvesine gidip, muhtar Süleyman Yalçın'a anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Muhtar Yalçın, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, Mustafa Karakoloğlu'nu gözaltına aldı.

Yaşamını yitiren karıkocanın cenazesi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendisinin, işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirten komşu Necip Sarı, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, evde anne ve babasıyla tartışmış. Ardından da anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine gitmiş, olayı muhtara anlatmış" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Burak GEZENDoğan ZELOVA

2022-06-12 00:05:39



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