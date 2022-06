Bakan Yanık, Çanakkale’de ‘Çocuk Hakları Sokağı’ açılışına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale’de 'Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışına katıldı.

Çanakkale’de, Anadolu Hamidiye tabyalarında oluşturulan ‘Çocuk Hakları Sokağı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çocukların neşesini ve heyecanını görmek beni mutlu etti. Çocuk Hakları Sokağı, çocukların ilgisine çok mazhar olacak. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşuna şahitlik eden, bütün zorluklara karşı kale gibi duran şehrimiz, Çanakkale’mizde bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd etmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Destanlara konu olan tarihi ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Çanakkale’mize 2021 yılında yine gurur verici bir eserimizin açılışı için gelmiştik. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden bu defa çocuklarımız için bu güzel şehirdeyiz. Çanakkale’ye layık özel bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.



“Çocuklarımız hem ailelerimizin hem de bizim göz bebeğimiz”

Sokağın, Anadolu Hamidiye tabyalarında açılmasının bir tesadüf olmadığını belirten Bakan Yanık, “Çocuk Hakları Sokağımızın Çanakkale’de açılması hem de tabyaların bulunduğu mekanda açılması bir tesadüf değil. Biz her zaman geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü kurmanın hedefi taşıyoruz. Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin maneviyatından aldığımız güçle geleceği kurma arzusunda olduğumuzu hep söyledik. Geleceği ifade eden çocukların işte bu tabyalarda Çocuk Hakları Sokağını kurmak, geçmiş ile geleceği tekrar birleştirmek arzumuzun o sürekliliği sağlamak tarihimizden aldığımız büyük birikimi geleceğe taşımak arzumuzun bir yansımasıdır. Çocuklarımız hem ailelerimizin hem de bizim göz bebeğimiz. Hayata merhaba diyen her çocuğun kulağına ezan okunur ve güzel bir isim verilir. O çocuk ailesine göz aydınlığı ve umut olur. Onların iyi yetişmeleri, ahlaklı, dürüst, faydalı ve çalışkan insanlar olarak hayata katılmaları, bizim en büyük zenginliğimizdir” ifadelerine yer verdi.



“81 ilimizde Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerini kurduk”

“Biz, bu zenginliği korumak ve çoğaltmak için sürekli çalışıyor, yeni politikalar ve bakış açıları geliştiriyoruz” diyen Bakan Yanık, “Oluşturduğumuz Çocuk Danışma Kurulumuz bu çalışmalarımızın bir ürünü. Danışma Kurulumuzla, çocuklarımızın yüksek yararı için yine onların sözlerine kulak veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda iki gündür burada toplantılar gerçekleştiriyor, yeni döneme dair yol haritalarımızı güncelliyorsunuz. Ülkemizin katıldığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilimizde Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerini kurduk. Bu komitelerde çocukları ilgilendiren her konuda onların duygu ve düşüncelerini dinliyor, görüşlerini alıyoruz. Kişilik gelişimlerinin ve kendilerini ifade etme becerilerinin güçlenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte çocuğun bütün haklarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi çocuğa dair sosyal politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımız çocuklara yönelik hizmet politikalarını, yine onların en üstün yararı doğrultusunda aile odaklı yaklaşım önceliğiyle belirlemektedir. Çocukların şefkat ve merhametle beslendikleri, güven duyarak güç kazandıkları bir ortamda büyümelerini sağlamak, çocuk bakım ve koruma hizmetlerimizin temel ilkesidir. Bu doğrultuda çocuklarımızın aileleri yanında desteklendiği, her türlü eğitim, sosyalkültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için teşvik edildiği sosyal ekonomik destek yani SED hizmetimizi sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.



“Bugünkü Çocuk Hakları Sokağımızın açılışı, bu projemizin de ilk etkinliği oluyor”

Bu projenin ilk etkinliği olduğunu belirten Bakan Yanık, “2022 yılı itibariyle ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için yaklaşık 1 milyar 120 milyon gibi bir kaynak aktardık. Bunun yanında koruyucu ailelerimizin yanında bulunan çocuklarımız için de yaklaşık 133 milyon 500 bin kaynak aktardık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuk refahı, çocuk koruma hizmetleri, hassas koşullar altındaki çocukların desteklenmesi, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında da birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi, Özne Çocuk isimli yeni bir projeyle devam ediyor. Bugünkü Çocuk Hakları Sokağımızın açılışı, bu projemizin de ilk etkinliği oluyor. Bugün, aynı zamanda 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Çocuk haklarını korumanın çocuk işçiliğiyle mücadele etmeyi gerekli kıldığını hatırlatmak için bu anıtsal sokağımızı bu özel günde açmayı anlamlı buluyoruz” dedi.



“Çocukların farklı gelişim dönemlerine uygun oyuncaklar kullanılarak hazırlandı”

Bakan Yanık, sözlerinin devamında, “Sokağımız, Çocuk Hakları alanında farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek için çeşitli görseller ve çocukların farklı gelişim dönemlerine uygun oyuncaklar kullanılarak hazırlandı. Sokağımızın oluşmasında katkıları olan tüm arkadaşlarıma ve çocuklarımız için bu alanı oluşturmamıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele' konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, emeği geçen Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz, çocukla ilgili her konuda olduğu gibi, çocuk işçiliği ile mücadele konusuna da özel bir önem ve dikkat göstermektedir. Bu doğrultuda 2017 yılında Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (20172023) hazırladık ve uygulanmaya başladık. 2018 yılının 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' olarak ilan edilmesi ile birlikte de konuya ilişkin çalışmalar ivme kazandı ve tam bir seferberlik haline dönüştü” ifadelerine yer verdi.



“Çocuklarımıza destek olmaya kararlıyız”

Çocuklara destek olmak içim kurumsal düzenlemelere gitmeye hazır olduklarını belirten Bakan Yanık, “2021 yılında ise çocuk işçiliği ile mücadele konusu, Bakanlığımızın 'Temel Politika ve Önceliklerimiz Programı'nda yer aldı. Çocuklara yaşlarının ötesinde sorumluluklar yüklenmesine engel olmak ve onlara iyi eğitim alabilecekleri imkanlar sunmak, ulusal kalkınma planlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklar, evi geçindirmesi gereken yaşa, olgunluğa ve sorumluluğa sahip değildir. Bunu çocuklara yüklemek sağlıklı bir yetişkin olmasını engellemek demektir. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında, İl Çocuk Hakları Komitelerinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunun özel olarak ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Tüm Türkiye’ye yayılmış Çocuk Hakları İl Komiteleri ile her yıl 12 Haziran’da Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin önemine dikkat çeken faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkemizdeki bütün çocuklarımızın mutluluğu için ihtiyaca göre kurumsal düzenlemelere gitmeye ve çocuklarımıza destek olmaya kararlıyız” dedi.



“Çocuklarımızın eğitimlerinin devamı için ilerleyen yıllarda da ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı sağlayacağız”

Bu yıl 1 milyon çocuğa destek vereceklerini belirten Bakan Yanık, “Çocukların erken yaşta okulla buluşmaları için ana sınıfından başlayarak onları destekliyoruz. Bu yıl tam 1 milyon minik yavrumuza anaokulu/ana sınıfı desteği vereceğiz. Çocuklarımızın eğitimlerinin devamı için ilerleyen yıllarda da ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı sağlayacağız. Ailesi yanında desteklenemeyecek çocuklarımızı bakım hizmetinden koruyucu önleyici hizmetlere kadar farklı gereksinimlerini karşılamak üzere devlet himayesine alıyoruz. Toplumla iç içe, sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamlarda çocuklarımızın sosyalleşmeleri için hizmetlerimizi dönüştürüyoruz. Bu sebeple yurt tipi binaları barınma tipine dönüştürerek ortalama 56 çocuğumuzun bir arada kaldığı apartman daireleri şeklinde ev tipine dönüştürdük. Mahalleliyle, apartman sakinleriyle sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“En güçlü ortağımız halkımız”

Bakan Yanık, sözlerinin sonunda ise, “Yine 81 ilde Bakanlığımıza bağlı mobil ekiplerimizle, risk altındaki çocuklarımıza ulaşıyor, ihtiyaçları olan temel hizmetlere yönlendirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca eğitim çağında olduğu halde okula devam edemeyen çocukları eğitimöğretim sürecine yeniden dahil ediyoruz. Örgün eğitim çağını tamamlamış çocuklarımızı ise mesleki eğitim alanlarına yönlendiriyoruz. Bugünlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde bizleri heyecanlandıran yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Çocukları, ebeveynleri, çocuk alanında çalışanları ve toplumu bilgilendirmek amacıyla Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) isimli bir web sitesi oluşturduk. 'Çocuk için DUY, Duyarlı ol!' sloganıyla tasarladığımız bu web sitemiz, çocuk dostu yayın ya da ürünlerin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik hizmetler verecek. Bunun yanı sıra DUY web sitemiz aracılığı ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital yayınlarda çocuklar açısından zararlı olabilecek içerikler, Bakanlığımıza bildirilecek. Böylece takibini beraber yapmış olacağız. Bildirilen içerikler alanında uzman ekibimiz tarafından incelenerek gerekli yönlendirmeler yapılmış olacak. Her alanda olduğu gibi çocuklar söz konusu olduğunda da en güçlü ortağımız halkımız. Bütün hizmetlerimiz toplumsal farkındalığın sağladığı destekle güçleniyor ve amacına ulaşıyor. Biz yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte her bir vatandaşımızın bu konuda gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Bu duygularla Çocuk Hakları Sokağımızın açılışını yapmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğu tekrar sizlerle paylaşıyor, bu değerli organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından alanda bulunan stantları inceleyen Bakan Yanık, buradan sokağın açılışına geçerek burada çocuklar ile birlikte sokağı gezdi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çocuklar ve aileleri katıldı.

