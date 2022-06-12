Bakan Yanık, Hamidiye Tabyaları'da oluşturulan   `Çocuk Hakları Sokağı´nı açtı



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de Anadolu Hamidiye Tabyalarında oluşturulan `Çocuk Hakları Sokağı´nın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık´ın katılımıyla yapıldı. Çocuk Hakları Sokağı'nın Çanakkale´de, tabyaların bulunduğu mekanda açılmasının tesadüf olmadığını belirten Bakan Yanık, "Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin maneviyatından aldığımız güçle geleceği kurma arzusunda olduğumuzu hep söyledik. Geleceği ifade eden çocukların işte bu tabyalarda Çocuk Hakları Sokağını kurmak, geçmiş ile geleceği tekrar birleştirmek arzumuzun o sürekliliği sağlamak tarihimizden aldığımız büyük birikimi geleceğe taşımak arzumuzun bir yansımadır" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Anadolu Hamidiye Tabyalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan `Çocuk Hakları Sokağı´nın açılışı ve Çocuk Buluşması etkinliği, 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü´nde yapıldı. Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık törende yaptığı konuşmada, "Çocuk Hakları Sokağı, çocukların ilgisine çok mazhar olacak. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye´nin doğuşuna şahitlik eden, bütün zorluklara karşı kale gibi duran şehrimiz Çanakkalemiz´de bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çanakkale´yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yadetmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Destanlara konu olan tarihi ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Çanakkalemize 2021 yılında yine gurur verici bir eserimizin açılışı için gelmiştik. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden bu defa çocuklarımız için bu güzel şehirdeyiz. Çanakkale´ye layık özel bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ GÖZ BEBEĞİMİZ'

Çocuk Hakları Sokağı'nın Çanakkale´de, tabyaların bulunduğu mekanda açılmasının bir tesadüf olmadığına dikkat çeken Bakan Yanık, "Biz her zaman geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü kurmanın hedefi taşıyoruz. Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin maneviyatından aldığımız güçle geleceği kurma arzusunda olduğumuzu hep söyledik. Geleceği ifade eden çocukların işte bu tabyalarda Çocuk Hakları Sokağını kurmak, geçmiş ile geleceği tekrar birleştirmek arzumuzun o sürekliliği sağlamak tarihimizden aldığımız büyük birikimi geleceğe taşımak arzumuzun bir yansımadır. Çocuklarımız hem ailelerimizin hem de bizim göz bebeğimiz. Hayata merhaba diyen her çocuğun kulağına ezan okunur ve güzel bir isim verilir. O çocuk ailesine göz aydınlığı ve umut olur. Onların iyi yetişmeleri, ahlaklı, dürüst, faydalı ve çalışkan insanlar olarak hayata katılmaları, bizim en büyük zenginliğimizdir" dedi.

'KİŞİLİK GELİŞİMLERİNİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

"Biz, bu zenginliği korumak ve çoğaltmak için sürekli çalışıyor, yeni politikalar ve bakış açıları geliştiriyoruz´ diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti::

"Oluşturduğumuz Çocuk Danışma Kurulumuz bu çalışmalarımızın bir ürünü. Danışma Kurulumuzla, çocuklarımızın yüksek yararı için yine onların sözlerine kulak veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda iki gündür burada toplantılar gerçekleştiriyor, yeni döneme dair yol haritalarımızı güncelliyorsunuz. Ülkemizin katıldığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilimizde Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerini kurduk. Bu komitelerde çocukları ilgilendiren her konuda onların duygu ve düşüncelerini dinliyor, görüşlerini alıyoruz. Kişilik gelişimlerinin ve kendilerini ifade etme becerilerinin güçlenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte çocuğun bütün haklarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi çocuğa dair sosyal politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımız çocuklara yönelik hizmet politikalarını, yine onların en üstün yararı doğrultusunda aile odaklı yaklaşım önceliğiyle belirlemektedir. Çocukların şefkat ve merhametle beslendikleri, güven duyarak güç kazandıkları bir ortamda büyümelerini sağlamak, çocuk bakım ve koruma hizmetlerimizin temel ilkesidir. Bu doğrultuda çocuklarımızın aileleri yanında desteklendiği, her türlü eğitim, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için teşvik edildiği sosyal ekonomik destek yani SED hizmetimizi sürdürmekteyiz. 2022 yılı itibariyle ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için yaklaşık 1 milyar 120 milyon gibi bir kaynak aktardık. Bunun yanında koruyucu ailelerimizin yanında bulunan çocuklarımız için de yaklaşık 133 milyon 500 bin kaynak aktardık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuk refahı, çocuk koruma hizmetleri, hassas koşullar altındaki çocukların desteklenmesi, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında da birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi, Özne Çocuk isimli yeni bir projeyle devam ediyor. Bugünkü Çocuk Hakları Sokağımızın açılışı, bu projemizin de ilk etkinliği oluyor. Bugün, aynı zamanda 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Çocuk haklarını korumanın çocuk işçiliğiyle mücadele etmeyi gerekli kıldığını hatırlatmak için bu anıtsal sokağımızı bu özel günde açmayı anlamlı buluyoruz. Sokağımız, Çocuk Hakları alanında farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek için çeşitli görseller ve çocukların farklı gelişim dönemlerine uygun oyuncaklar kullanılarak hazırlandı. Devletimiz, çocukla ilgili her konuda olduğu gibi, çocuk işçiliği ile mücadele konusuna da özel bir önem ve dikkat göstermektedir."

`1 MİLYON MİNİK YAVRUMUZA ANAOKULU/ANA SINIFI DESTEĞİ VERECEĞİZ´

Bakan Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkemizdeki bütün çocuklarımızın mutluluğu için ihtiyaca göre kurumsal düzenlemelere gitmeye ve çocuklarımıza destek olmaya kararlıyız. Çocukların erken yaşta okulla buluşmaları için ana sınıfından başlayarak onları destekliyoruz. Bu yıl tam 1 milyon minik yavrumuza anaokulu/ana sınıfı desteği vereceğiz. Çocuklarımızın eğitimlerinin devamı için ilerleyen yıllarda da ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı sağlayacağız. Ailesi yanında desteklenemeyecek çocuklarımızı bakım hizmetinden koruyucuönleyici hizmetlere kadar farklı gereksinimlerini karşılamak üzere devlet himayesine alıyoruz. Toplumla iç içe, sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamlarda çocuklarımızın sosyalleşmeleri için hizmetlerimizi dönüştürüyoruz. Bu sebeple yurt tipi binaları barınma tipine dönüştürerek ortalama 5-6 çocuğumuzun bir arada kaldığı apartman daireleri şeklinde ev tipine dönüştürdük. Mahalleliyle, apartman sakinleriyle sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yine 81 ilde Bakanlığımıza bağlı mobil ekiplerimizle, risk altındaki çocuklarımıza ulaşıyor, ihtiyaçları olan temel hizmetlere yönlendirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca eğitim çağında olduğu halde okula devam edemeyen çocukları eğitim-öğretim sürecine yeniden dahil ediyoruz. Örgün eğitim çağını tamamlamış çocuklarımızı ise mesleki eğitim alanlarına yönlendiriyoruz. Bugünlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde bizleri heyecanlandıran yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz."

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek, 'Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışı yapıldı. Bakan ve beraberindekiler, Çocuk Hakları'nın yazılı olduğu panoların bulunduğu sokağı gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-06-12 18:29:08



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