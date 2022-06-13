Balkanlardan gelen dans ekipleri festivale damga vurdu

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivalinde Bulgaristan ve Bosna Hersek'ten gelen dans ekipleri damga vurdu.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivalinde Bulgaristan ve Bosna Hersek'ten gelen dans ekipleri gösterilerini sundu. Düzenlenen gecede Biga Belediyesi modern dans gösterileri, Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği adına Bulgaristan’dan gelen Chepintsi Rudozem Gaitache halk oyunları ekibi, Biga Kafkas Derneği adına Maefenef dans ekibi, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği adına Bosna Hersek'ten gelen Zahidovic dans ekipleri ilgi ile izlendi. Gecede, Biga Belediyesi Halk oyunları ekibi ve Mehmet Çavuş anısına derleme yer aldı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan dans ekiplerini tebrik etti ve çiçek takdiminde bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmasında, "Biga Alışveriş ve Kültür Festivali çerçevesinde balkanlardan gelen Bosna'dan, Bulgaristan'dan gelen Kafkas Kültür Derneğimizin organize ettiği aynı zamanda Biga Belediyemizin halk oyunları ekibi sahne aldı. Gönüllerin şehri Biga'mıza hoş geldiniz diyorum. Biz, ülke olarak çok zenginiz. Kültür zenginiyiz. Çerkesimiz, pomağımız, macırımız, yörüğümüz, romanımız, kumuğumuz, hep birlikte Biga’yız. Bu kültürleri yaşatmak bizim asli görevimiz. Biz de elimizden geldiği kadarı ile kültürlerimizi yaşatmak için Biga Belediyesi olarak çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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