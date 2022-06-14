Söğütalan köyü hayrı yapıldı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde geleneksel köy hayrı 3 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında, köy camiinde Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Köy meydanında toplanan 3 bin kişiye Keşkek, Etli Pilav, tatlı ve ayran ikram edildiğini söyleyen Köy Muhtarı Şeref Türker, “Uzaktan ve yakından hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Köy hayrına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.