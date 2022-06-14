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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

DHA

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirdi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı M.G.´nin evinde arama yaptı. Aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 taş obje, Osmanlı döneminden kalma el yapımı kırmızı beyaz ve yeşil beyaz renklerinde 6 ay yıldızlı bayrak, 4 köstekli saat, üzerinde Ottoman ve Arapça ibareler bulunan 7 bez torba, 2 top mermisi başlığı, 2 alan tarama dedektörü ile dedektöre ait 4 kablo ve ekipmanları ele geçirildi. Tarihi eserlere el konuldu.
M.G. hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-06-14 11:45:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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