Mehmet Akif Ersoy temalı şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, 'Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet' temasıyla İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy için şiir yarışması düzenlendi. Şiirleriyle dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi.

İl genelindeki lise ve ortaokullar arası 'Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet' temasıyla düzenlenen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy´a Şiir Yazma Yarışması´nın ödül töreni yapıldı. Vali İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, Bayramiç Asım'ın Nesli Gençlik Derneği Başkanı Gökhan Demirsöz, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, çocukluğu Bayramiç ilçesinde geçen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek, Akif için şiirler yazdı. Yarışmaya 120 eser katıldı.

Liseler arası kategoride Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Tapar birinci, Ayvacık Fen Lisesi öğrencisi Koray Ertürk ikinci, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencisi Betül Berra Sayın ise üçüncü oldu.

Ortaokullarda; Lapseki Plevne Ortaokulu öğrencisi Yiğit Emir Yazıcı birinci, Merkez Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ecenur Şahin ikinci, Çan 23 Eylül Ortaokulu öğrencisi Efe Utku Kızıltepe ise üçüncü oldu. Ortaokullar birincisi Yiğit Emir Yazıcı 'Ya İstiklal Ya Ölüm', liseler birincisi Fatma Tapar ise '18 Mart´tayım, Kurtuluştayım, Safahat´tayım' isimli şiirini okudu. Öğrencilerin ödüllerini, Vali İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik verdi. Birinciler 1000 TL, ikinciler 750 TL, üçüncüler ise 500 TL ile ödüllendirildi.

Lapseki Plevne Ortaokulu öğrencisi Yiğit Emir Yazıcı, "Ben hep Lapseki'de birinci oluyordum. Şimdi il çapında birinci olduğum için çok mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-06-14 17:04:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.