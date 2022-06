Vali Aktaş dolu yağışından zarar gören bölgeleri inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç ilçesine dolu yağışından etkilenen tarım arazilerini inceleyerek, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

Bayramiç ilçesi Yeniköy ve Üçyol köylerinde dolu yağışı sebebiyle zarar gören tarım arazileri Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından incelendi. Bayramiç ilçesi Yeniköy ve Üçyol köylerinde etkisini gösteren dolu yağışında zarar gören tarım arazilerini gezen Vali Aktaş, çiftçilerle bir süre görüşerek sohbet etti. Çiftçilere ve yöre halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aktaş, “Devletimiz her zaman her konuda çiftçilerimizin yanında olduğu gibi tabii afetlerden zarar gören çiftçilerimizin de yanında olacaktır” dedi. Vali İlhami Aktaş’ın Bayramiç ilçesi Yeniköy ve Üçyol köyü incelemelerinde Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

