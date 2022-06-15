Bozcaada´ya yaz boyunca midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.
Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı. TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2022-06-15 20:14:57
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