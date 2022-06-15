Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldı

Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeki feribot iskelesi, kullanım izninin dolması nedeniyle kullanıma kapatıldı. Bunun üzerine ÇardakGelibolu arasındaki feribot seferleri durdu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, Çardak Feribot İskelesi´nin kullanım izninin sona ermesi nedeniyle, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından kullanıma kapatıldığı bildirildi.
Bu nedenle, ÇardakGelibolu hattındaki feribot seferleri durdu. LapsekiGelibolu hattındaki feribot seferleri ise devam ediyor.
Gestaş firmasından yapılan açıklama şu şekilde:
"Çardak Feribot İskelesi, kullanım izninin sona ermesi nedeniyle, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından kullanıma kapatılmıştır. Gelibolu İskelesi'nden gerçekleştirilen tüm seferlerimiz, Lapseki'ye yapılmaktadır. Anadolu yakasından Boğazı geçişte ise Çardak İskelesi'nden seferler yapılamamakta, tek geçiş noktası olarak Lapseki İskelesi kullanılmaktadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ
2022-06-15 21:46:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.