Çanakkale’de 7 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 göçmen yakalanarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 30 şahıs kontrol edilirken 1 Irak, 4 Fas ve 2 Afganistan uyruklu şahısın ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler burada yapılan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.