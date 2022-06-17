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Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu

DHA

Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu


Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´de, Lapseki Belediyesi 37'nci Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada, şampiyon kirazlar belirlendi. Yarışmada 'Ziraat-900' kategorisinde Metehan İş, 'Diğerleri' kategorisinde ise Cahide Çoban birinci oldu.
Lapseki ilçesinde geleneksel hale gelen ve pandemi koşulları nedeniyle ara verilen Kiraz Festivali, bu yıl 37. kez düzenlendi. Lapseki Belediyesi Kiraz Festivali kapsamında Ziraat-900 ve Diğerleri kategorilerinde, 27 çiftçi tarafından hasadı gerçekleştirilen kirazlar yarıştı. Belediye hizmet binasında düzenlenen yarışmada, çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar, 2 ayrı kategoride, 15 ayrı kritere göre değerlendirildi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz´ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan katıldı.
'TANITIM İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'
Lapseki´de yetiştirilen kirazın tanıtılması ve üreticilerin daha iyi pazarlar bulabilmesi amacıyla kiraz yarışması düzenlediklerini söyleyen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Festivalimiz 37. yılında. Ben üreticilerimize teşekkür ediyorum. Biz, Lapseki Belediyesi olarak kirazımızın tanıtılması, daha iyi pazar bulabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
Özel bir meyve olan Lapseki kirazı için bölgeye geldiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz´a, Lapseki Kiraz Festivali'ni düzenlediği için, Lapseki kirazının adını duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz birbirinden güzel kirazlarını getirdiler. Ziraat Fakültesi'nin birbirinden kıymetli hocaları 15 ayrı kriteri değerlendirerek en iyisini seçtiler. İddia ediyorum Türkiye´nin değil, Dünyanın en güzel kirazı bu topraklarda yetişiyor. Büyüklüğü ile bardağın boğumundan geçmiyor" diye konuştu.
26 HAZİRAN´DA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK
Aroması, gramajı ve sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirmenin yapıldığı Ziraat-900 kategorisinde birinciliği Metehan İş kazanırken, ikinci Hasan Tünaydın, üçüncü Hasan Doğan, dördüncü Mehmet Şen ve beşinci Ahmet Öncü oldu. Diğerleri kategorisinde ise birinci Cahide Çoban, ikinci Muammer Okutucu, üçüncü Nagihan Şen, dördüncü Ahmet Gündüz ve beşinci Emine Oktay oldu.
26 Haziran tarihinde düzenlenecek olan ödül töreninde ilk 5 dereceye giren üreticilere para ödülleri takdim edilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ
2022-06-17 22:43:10

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