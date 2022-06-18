Lapseki’de 37’inci kez kirazlar yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki’de 37’inci kez kirazlar yarıştı

İHA

Lapseki’de 37’inci kez kirazlar yarıştı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 37’inci Kiraz Festivali dolayısıyla kiraz yarışması düzenlendi.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan kiraz festivali dolayısıyla kiraz yarışması düzenlendi. Çay bardağının boğumundan geçmeyen şampiyon kirazları belirlenen kriterlere göre inceleyen jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Pandemi sürecinin ardından bu yıl 37’cisi tertip edilen festivalde Ziraat900 ve diğerleri olmak üzere iki farklı kategori ele alındı. Ziraat900 cinsinde 14 üretici yarışırken diğerleri sınıfında da 13 üretici dereceye girmek için mücadele etti. Belediye Hizmet Binasında kurulan stantlarda yerlerini alan kirazlar jürinin karşısına çıktı. Yarışmada konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki’de yetiştirilen kirazın tanıtılması ile ilgili ve üreticilerimizin daha iyi pazarlar bulabilmesi ile ilgili bugün kiraz yarışması yapıyoruz. Bu yıl festivalimizin 37’inci yılı. Ben üreticilerimize teşekkür ediyorum. Biz Lapseki Belediyesi olarak kirazımızın tanıtılması daha iyi pazar bulabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
Turan: “Türkiye’nin değil Dünyanın en güzel kirazı bu topraklarda yetişiyor”
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bugün çok keyifli bir tören için buradayız. Çanakkale’miz bir sanayi kenti, bir turizm kenti, bir orman kenti ama en kıymetlisi bir tarım kenti. Tarımı çok farklı başlıkları bölgemizde hayat buluyor en kıymetli sebze ve meyveler bu topraklarda yetişiyor. Fakat bugün özel bir meyve için, özel bir tören için bir aradayız. Lapseki kirazının festivali için bir aradayız ben öncelikle sayın belediye başkanı Eyüp Yılmaz’ı tebrik ediyorum böyle bir törene öncülük yaptığı için belediye meclisi ve ekibini kutluyorum. Lapseki’nin kirazını Türkiye’ye, dünyaya duyurmak için adım attığı için. Bugün otuzdan fazla üreticimiz en güzel kirazlarını getirdiler ziraat fakültesinin kıymetli hocaları büyük bir emek sarf ederek 15’e yakın ayrı kriter araması, büyüklüğü vs. 15 ayrı kriteri değerlendirerek en iyisini en kalitesini seçmeye çalışacaklar. İddia ediyorum Türkiye’nin değil Dünyanın en güzel kirazı bu topraklarda yetişiyor. Az önce dediğim gibi araması, büyüklüğü çay bardağa girmeyecek kadar büyük olması haliyle rengiyle tadıyla bam başka bir kiraz. Bölgemizde 10 civarında coğrafi tescilli yapılan ürünlerimiz var. Biz Çanakkale’mizin her türlü gelişimize rağmen asla betonlaşmasına, plansız büyümesine izin vermeyerek tarımı kollayarak adım atmak istiyoruz. Şehrimiz hangi konuda büyürse büyüsün, hangi yatırım yapılırsa yapılsın tarıma zarar vermeden yapmayı görev biliyoruz. Çanakkale bir tarım kentidir bunu bozmayacağız. Çanakkale’miz özellikle 1915 Çanakkale köprüsünün yapılmasından sonra Avrupa pazara çok daha yaklaştı Lapseki Kirazının İpsala’ya uzaklığı yani sınır kapısına uzaklığı 120 kilometre ve otoban çok rahat. Bir sonraki kapı Kapıkule sınır kapısı Lapseki’ye uzaklığı 120 kilometre otoban yani Anadolu’daki birçok ilden Avrupa’ya daha yakınız o yüzden Çanakkale’nin yeni dönemde soğuk hava depoları, gıda OSB’leri, köprü benzer alt yapı çalışmalarıyla beraber daha üst ligde bir tarım kenti olmasını istiyoruz. Altını bin kez çiziyoruz Çanakkale Avrupa’ya 120 km” dedi.
Jüri Üyeleri Seçimini Yaptı
Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan’dan oluşan jüri üyeleri tat, aroma, gramaj, sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirme yaptı. Ziraat900 cinsinde Metehan İş birinci, Hasan Tünaydın ikinci, Hasan Doğan üçüncü, Mehmet Şen dördüncü, Ahmet Öncü beşinci oldu. Diğerleri kategorisinde Cahide Çoban birinci olurken, Muammer Okutucu ikinci, Nagihan Şen üçüncü, Ahmet Gündüz dördüncü, Emine Oktay beşinci sırada yer aldı.
Ödül Töreni 26 Haziran
Lapseki 37. Geleneksel Kiraz Festivali kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri 26 Haziran Pazar günü Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından takdim edilecek. Birinci olan yarışmacıya 5 Bin Lira para ödülü verilirken ikinciye 3 Bin Lira, üçüncüye 2 Bin Lira, dördüncüye Bin 500 Lira, beşinciye Bin Lira verilecek.
Belediye Hizmet binasında yapılan kiraz yarışması öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK parti İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte yarışmaya girecek kirazları gezdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu
YEREL HABERLER Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu
ÇOMÜ’de Kurumsal Akreditasyon Sertifika Töreni yapıldı
YEREL HABERLER ÇOMÜ’de Kurumsal Akreditasyon Sertifika Töreni ...
Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 ...
Çanakkale’de silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de silah kaçakçılığı operasyonu
Doğanlar Holding’in acı günü
YEREL HABERLER Doğanlar Holding’in acı günü
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
YEREL HABERLER Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara ...
Çanakkale’de 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 7 kaçak göçmen yakalandı
CHP'li Muharrem Erkek: Seçilmiş başkan yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz
YEREL HABERLER CHP'li Muharrem Erkek: Seçilmiş başkan yargı kararı ...
Feribottan denize düşen yolcuyu KEGM ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Feribottan denize düşen yolcuyu KEGM ekibi kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yolcu kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de denize düşen yolcu kurtarıldı
Çardak Güreşleri 26 Ağustos’ta yapılacak
YEREL HABERLER Çardak Güreşleri 26 Ağustos’ta yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.