Lapseki’de 37’inci kez kirazlar yarıştı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 37’inci Kiraz Festivali dolayısıyla kiraz yarışması düzenlendi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan kiraz festivali dolayısıyla kiraz yarışması düzenlendi. Çay bardağının boğumundan geçmeyen şampiyon kirazları belirlenen kriterlere göre inceleyen jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Pandemi sürecinin ardından bu yıl 37’cisi tertip edilen festivalde Ziraat900 ve diğerleri olmak üzere iki farklı kategori ele alındı. Ziraat900 cinsinde 14 üretici yarışırken diğerleri sınıfında da 13 üretici dereceye girmek için mücadele etti. Belediye Hizmet Binasında kurulan stantlarda yerlerini alan kirazlar jürinin karşısına çıktı. Yarışmada konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki’de yetiştirilen kirazın tanıtılması ile ilgili ve üreticilerimizin daha iyi pazarlar bulabilmesi ile ilgili bugün kiraz yarışması yapıyoruz. Bu yıl festivalimizin 37’inci yılı. Ben üreticilerimize teşekkür ediyorum. Biz Lapseki Belediyesi olarak kirazımızın tanıtılması daha iyi pazar bulabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Turan: “Türkiye’nin değil Dünyanın en güzel kirazı bu topraklarda yetişiyor”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bugün çok keyifli bir tören için buradayız. Çanakkale’miz bir sanayi kenti, bir turizm kenti, bir orman kenti ama en kıymetlisi bir tarım kenti. Tarımı çok farklı başlıkları bölgemizde hayat buluyor en kıymetli sebze ve meyveler bu topraklarda yetişiyor. Fakat bugün özel bir meyve için, özel bir tören için bir aradayız. Lapseki kirazının festivali için bir aradayız ben öncelikle sayın belediye başkanı Eyüp Yılmaz’ı tebrik ediyorum böyle bir törene öncülük yaptığı için belediye meclisi ve ekibini kutluyorum. Lapseki’nin kirazını Türkiye’ye, dünyaya duyurmak için adım attığı için. Bugün otuzdan fazla üreticimiz en güzel kirazlarını getirdiler ziraat fakültesinin kıymetli hocaları büyük bir emek sarf ederek 15’e yakın ayrı kriter araması, büyüklüğü vs. 15 ayrı kriteri değerlendirerek en iyisini en kalitesini seçmeye çalışacaklar. İddia ediyorum Türkiye’nin değil Dünyanın en güzel kirazı bu topraklarda yetişiyor. Az önce dediğim gibi araması, büyüklüğü çay bardağa girmeyecek kadar büyük olması haliyle rengiyle tadıyla bam başka bir kiraz. Bölgemizde 10 civarında coğrafi tescilli yapılan ürünlerimiz var. Biz Çanakkale’mizin her türlü gelişimize rağmen asla betonlaşmasına, plansız büyümesine izin vermeyerek tarımı kollayarak adım atmak istiyoruz. Şehrimiz hangi konuda büyürse büyüsün, hangi yatırım yapılırsa yapılsın tarıma zarar vermeden yapmayı görev biliyoruz. Çanakkale bir tarım kentidir bunu bozmayacağız. Çanakkale’miz özellikle 1915 Çanakkale köprüsünün yapılmasından sonra Avrupa pazara çok daha yaklaştı Lapseki Kirazının İpsala’ya uzaklığı yani sınır kapısına uzaklığı 120 kilometre ve otoban çok rahat. Bir sonraki kapı Kapıkule sınır kapısı Lapseki’ye uzaklığı 120 kilometre otoban yani Anadolu’daki birçok ilden Avrupa’ya daha yakınız o yüzden Çanakkale’nin yeni dönemde soğuk hava depoları, gıda OSB’leri, köprü benzer alt yapı çalışmalarıyla beraber daha üst ligde bir tarım kenti olmasını istiyoruz. Altını bin kez çiziyoruz Çanakkale Avrupa’ya 120 km” dedi.

Jüri Üyeleri Seçimini Yaptı

Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan’dan oluşan jüri üyeleri tat, aroma, gramaj, sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirme yaptı. Ziraat900 cinsinde Metehan İş birinci, Hasan Tünaydın ikinci, Hasan Doğan üçüncü, Mehmet Şen dördüncü, Ahmet Öncü beşinci oldu. Diğerleri kategorisinde Cahide Çoban birinci olurken, Muammer Okutucu ikinci, Nagihan Şen üçüncü, Ahmet Gündüz dördüncü, Emine Oktay beşinci sırada yer aldı.

Ödül Töreni 26 Haziran

Lapseki 37. Geleneksel Kiraz Festivali kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri 26 Haziran Pazar günü Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından takdim edilecek. Birinci olan yarışmacıya 5 Bin Lira para ödülü verilirken ikinciye 3 Bin Lira, üçüncüye 2 Bin Lira, dördüncüye Bin 500 Lira, beşinciye Bin Lira verilecek.

Belediye Hizmet binasında yapılan kiraz yarışması öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK parti İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte yarışmaya girecek kirazları gezdiler.

