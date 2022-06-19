Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada başlayıp, yakındaki ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-06-19 19:43:40



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