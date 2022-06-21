Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi

DHA

Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmada İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ün yerine, meclisteki oylamayla başkan vekilliğine CHP'li Harun Arslan seçildi.
Çan Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 14 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yerine başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis Toplantısı'nı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da izledi. 
Seçimde başkan vekilliği için 1'inci tur oylamada CHP´den Harun Arslan, AK Parti´den Burhan Yıldız, MHP´den Yılmaz Özen ve bağımsız olarak ise Alparslan Kürşat Çetin aday oldu. İlk tur oylamada CHP'nin adayı 9, AK Parti'nin adayı 4, MHP'nin adayı 1, bağımsız aday 1 oy aldı. Bu turda 3´te 2´lik çoğunluk sağlanamadığı için 2'nci tura geçildi. Ancak 2'nci turda da sonuç aynı çıkınca 3'üncü tur oylamada başkan vekili belirlendi. 
3'üncü tur oylamada 2 kişi başkan vekilliği adaylığından çekildi. Adaylardan Harun Arslan 9 oy, Burhan Yıldız ise 6 oy aldı. Bu sonuçla Çan Belediye Başkan Vekili seçilen Harun Arslan, teşekkür konuşması yaparak, görevden uzaklaştırılan Bülent Öz´ün soruşturması sona erene kadar görevi sürdüreceğini söyledi.
Soruşturma kapsamında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan ÇANAKKALE, (DHA)
2022-06-21 12:37:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 ...
Çanakkale'de balık tezgahlarında fiyatlar arttı
YEREL HABERLER Çanakkale'de balık tezgahlarında fiyatlar arttı
Biga'da yılın ilk arpası satıldı
YEREL HABERLER Biga'da yılın ilk arpası satıldı
Çanakkale'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol ...
Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı (2)
Ezine’de ziraat ve orman yangını
YEREL HABERLER Ezine’de ziraat ve orman yangını
Çanakkale'de ziraat yangını ormana sıçradı
YEREL HABERLER Çanakkale'de ziraat yangını ormana sıçradı
Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.