160 futbol sahası büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas OSB’de 52 fabrika hizmete girecek

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, ‘Türkiye projesi’ olarak nitelendirilen, 136 hektar büyüklüğünde ve 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çanakkale’nin yanı sıra Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye ekonomisine de büyük katkılar sunacak olan 160 futbol sahası büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas OSB’sindeki 91 parselde 52 fabrika inşa edilecek.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. 2023'ün sonuna doğru yüzde 80 faaliyete geçmesi beklenen OSB, yüzde 65’i kadın olmak üzere toplam da 8 bin kişiye istihdam sağlayacak.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler bugün Ezine Gıda İhtisas OSB’yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak OSB’nin idari binasında yapılan sunumda OSB’deki altyapı, üstyapı çalışmaları hakkında genel bilgiler aktarıldı. Daha sonra ilk temeli atılan kedi köpek maması üretecek olan fabrikanın inşaatı gezildi. Başkan Makas’a Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

2023 yılında tam randımanlı faaliyete başlayacaklarını ifade eden Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, “1 milyon 360 bin metrekarelik alan içerisinde 91 parselden oluşan organize sanayi bölgemizin ilk temelini attığımız fabrikamızın önündeyiz. Bu fabrikamızla birlikte 8 tane fabrikamız da inşaatına başlamış durumda. 22 fabrikamızda imar iznini alıp, projelendirme çalışmasına başlamış durumda. 3 sene gibi bir süreçte tüm altyapı sürecini tamamlamak üzere olan bir organize sanayi bölgesiyiz. 2022 Haziran ayının sonunda elektrik altyapımız tamamlanıyor. Ağustos ayında da tüm altyapı işimiz bitecek. Bundan sonra da bütün firmalarımızın inşaatlarını devam ettirip, başlamayanların da başlayıp, 2023 senesinde de artık ürünlerimizin Çanakkale’den ihraç edilip, raflara konur hale gelmesini heyecanla bekliyoruz” dedi.



“1915 Çanakkale Köprüsü’yle talepler arttı”

18 Mart 2022 yılı tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle birlikte OSB’ye taleplerin daha da arttığını belirten Altınok, “Şu anda boşta hiç boş parselimiz kalmadı. Talep üzerine taleplerimiz devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de tamamlanmasıyla birlikte daha da fazla talep almaya başladık. Organize sanayi bölgemizde yüzde 60’ına işletme ruhsatı verdikten sonra genişlemeye başvuracağız ve diğer talepleri de değerlendirmeye alacağız” diye konuştu.

Ezine Gıda İhtisas OSB’de 52 fabrikanın faaliyete geçeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Naim Makas ise, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen organize sanayi bölgesindeyiz. Bu bölge 91 parselden oluşmakta ve burada 52 fabrika inşallah hayata geçecek. Arkamızda gördüğünüz kedi köpek mamaları üreten fabrika gibi teker teker fabrikalarımızın inşaat çalışmaları başladı. Burası 160 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Bu alan organize sanayi bölgesi olmadan evvel atıl durumda olan, kullanılmayan ve tarımsal faaliyete çok elverişli olmayan bir alandı. Böylesine bir alanın sadece bölgesel değil, Türkiye’deki ticareti destekleyecek ve katma değer bir yapı haline gelmesini çok kıymetli görüyoruz. Burada 8 bin kişi istihdam edilecek ve bunların yüzde 65’i aldıkları firmalardan taahhütlerle kadın personelden oluşacak. Dolayısıyla Türk kadınının emeğine değer veren bir yer oluşu bizim için çok kıymetli. Bir kez daha kadınımızın sosyal ve ekonomik hayattaki yerini önceleyen, bunu bize ispat eden çalışmadan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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