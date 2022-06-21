Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Çanakkale’de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga'ya gelmekten olan 06 AU 4187 plakalı otomobilin sürücüsü Erdi K., Eybekli köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun ortasında bulunan bariyerleri aşarak karşı şeride geçen otomobil, hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Erdi K. ve yanındaki kadın ağır yaralandı. Yaralılar Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Biga Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan kadının hayatını kaybettiği, Erdi K.'nın tedavisine devam ediliyor. Kaza anında karşı şeritten araç gelmemesi büyük faciayı önlerken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

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